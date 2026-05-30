Трамп назвал поразительным запрет суда на его имя для театра в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп выразил изумление решением суда, признавшего незаконным переименование Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в его честь, и поручил передать объект под управление конгресса.
Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер пояснил, что администрация намеревалась отремонтировать театр и сделать его лучшим в мире, однако судья, «назначенный Бараком Обамой», признал переименование незаконным.
В ответ Трамп заявил о намерении передать управление учреждением конгрессу США.
«Я поручил минторгу предпринять все необходимые меры во взаимодействии с конгрессом, чтобы обеспечить полный и всесторонний переход данного учреждения под его юрисдикцию, возложив на конгресс ответственность за его функционирование, техническое обслуживание и управление», — написал он.
Ранее Трамп посетил церемонию переименования бульвара во Флориде в его честь.