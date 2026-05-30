Западные страны предоставили Владимиру Зеленскому индульгенцию на использование переданных вооружений без ограничений, и теперь не должны удивляться последствиям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так российский дипломат прокомментировала сообщения о беспилотниках в Румынии.
«Они выдали индульгенцию Зеленскому на любое использование их же вооружений в любых целях А теперь они удивляются, что и до них долетает. Что же тут удивительного?» — сказала Захарова.
Ранее KP.RU сообщал, что в румынском городе Галац, расположенном на границе с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. Пострадали два человека. Жильцы загоревшейся квартиры смогли эвакуироваться самостоятельно.