Иран пообещал России и Китаю особые условия прохода через Ормузский пролив

Россия и Китай будут пользоваться особыми благоприятными условиями при проходе через Ормузский пролив, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

Об этом Азизи рассказал РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва и Пекин всегда поддерживали Тегеран и оставались рядом в самые трудные периоды. Поэтому оба государства получат особый подход при организации судоходства и транзита.

Это касается как торговых судов, так и танкеров двух стран.

«Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом», — сказал Азизи.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США пока не согласовали с Ираном вопросы по атому и открытию Ормузского пролива.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше