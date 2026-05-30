Иран пообещал России и Китаю особые условия прохода через Ормузский пролив

Россия и Китай будут пользоваться особыми благоприятными условиями при проходе через Ормузский пролив, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
Об этом Азизи рассказал РИА Новости.
Он подчеркнул, что Москва и Пекин всегда поддерживали Тегеран и оставались рядом в самые трудные периоды. Поэтому оба государства получат особый подход при организации судоходства и транзита.
Это касается как торговых судов, так и танкеров двух стран.
«Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом», — сказал Азизи.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США пока не согласовали с Ираном вопросы по атому и открытию Ормузского пролива.