Суд в Петербурге рассмотрит дело создателя «Масяни»

Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Куваев* в 2025 году был четыре раза оштрафован по статье 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Согласно судебному решению, он не представил в положенные сроки отчеты об иностранном финансировании за 2023 и 2024 годы, а также разместил материал на видеохостинге YouTube, не указав, что является иноагентом. Общая сумма назначенных штрафов составила 140 тысяч рублей. По законодательству, если нарушение совершается в третий раз в течение одного года, оно уже является поводом для уголовного преследования по статье 330.1 УК РФ.