Суд в Петербурге рассмотрит дело создателя «Масяни»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Уголовное дело в отношении создателя анимационного сериала «Масяня» Олега Куваева*, который признан в России иноагентом, зарегистрировал Невский районный суд Петербурга, следует из картотеки электронных дел.
«Регистрация поступившего дела в суд 29.05.2026. Привлекаемое лицо — Куваев Олег Игоревич*», — говорится в карточке дела.
Куваев* обвиняется по части 2 статьи 330.1 (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и пункту «в» части 2 статьи 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) УК РФ.
Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Куваев* в 2025 году был четыре раза оштрафован по статье 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Согласно судебному решению, он не представил в положенные сроки отчеты об иностранном финансировании за 2023 и 2024 годы, а также разместил материал на видеохостинге YouTube, не указав, что является иноагентом. Общая сумма назначенных штрафов составила 140 тысяч рублей. По законодательству, если нарушение совершается в третий раз в течение одного года, оно уже является поводом для уголовного преследования по статье 330.1 УК РФ.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, обвинение полагает, что не позднее 14 июля 2023 года Куваев* разместил на публичном канале видеозапись, «демонстрирующую идеологическую ненависть и вражду к действующей российской власти и ее должностным лицам, переходящую в ненависть Куваева* к СВО, которая также включает пропаганду идеи в виде речевых призывов, направленных против безопасности Российской Федерации».
В 2023 году Куваев* был объявлен в розыск, это стало известно по данным базы МВД. Ранее его включили в реестр иноагентов. По данным Минюста, мультипликатор выступал против специальной военной операции на Украине и участвовал в сборах средств для ВСУ. Кроме того, он распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии. Сейчас Куваев* проживает за границей.
