МО Британии может направить дополнительные истребители для защиты Румынии

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Великобритания может направить дополнительные истребители в Румынию после инцидента с БПЛА в городе Галац. Об этом сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили.
«Самолеты Королевских ВВС уже используются в Румынии для поддержки патрулирования НАТО воздушного пространства. Мы будем работать вместе с генсеком НАТО, чтобы помочь усилить это присутствие, если потребуется», — написал министр обороны в X.
Как замечает газета The Times, группа из четырех истребителей Typhoon находится в Румынии в рамках четырехмесячной миссии по патрулированию ее воздушного пространства.
29 мая Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Бухарест возложил ответственность на Россию.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в Астане на вопрос ТАСС, заявил, что в Румынии, скорее всего, имел место инцидент с украинским БПЛА. Он напомнил, что случаи падения дронов ВСУ на территории европейских стран уже бывали, и «в данном случае, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации». Путин подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона, и только после такой экспертизы можно будет дать оценку того, что произошло.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам для того, чтобы отвести внимание от убийства Владимиром Зеленским детей в Старобельске, а также для обоснования закрытия российского генконсульства в Констанце.