МО Британии может направить дополнительные истребители для защиты Румынии

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в Астане на вопрос ТАСС, заявил, что в Румынии, скорее всего, имел место инцидент с украинским БПЛА. Он напомнил, что случаи падения дронов ВСУ на территории европейских стран уже бывали, и «в данном случае, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации». Путин подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона, и только после такой экспертизы можно будет дать оценку того, что произошло.