Срок действия прав на один из товарных знаков Telegram истекает 30 мая

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Срок действия исключительного права на один из товарных знаков мессенджера Telegram в России истекает 30 мая, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными Роспатента.
Согласно материалам ведомства, речь идет о словесном товарном знаке Telegram. Заявка на его регистрацию была подана 30 мая 2016 года, а государственная регистрация состоялась 14 августа 2018 года. Правообладателем указана компания Telegram FZ-LLC.
Под данным товарным знаком в России зарегистрированы программное обеспечение для обмена сообщениями, коммуникационные сервисы и другие цифровые продукты.
Согласно данным Роспатента, срок действия исключительного права на этот товарный знак истекает 30 мая 2026 года.
При этом второй товарный знак Telegram — логотип в виде бумажного самолетика — сохраняет правовую охрану до 15 сентября 2026 года.
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети «ВКонтакте». Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.