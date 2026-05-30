Экс-посла Италии в РФ выдвинули на пост высокого представителя в БиГ

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Страны ЕС выдвинули кандидатуру бывшего посла Италии в России Антонио Дзанарди Ланди на пост высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине (БиГ). Об этом сообщил боснийский портал Politicki со ссылкой на дипломатические источники.
По данным портала, изначально кандидатуру Ланди предложили США. Позднее ее поддержали в Риме, чтобы сохранить за представителем Евросоюза пост высокого представителя в БиГ. Как отмечается в публикации, главы МИД стран ЕС на неформальной встрече на Кипре 28 мая согласились с этим выдвижением итальянского дипломата.
Очередное заседание руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения в Боснии и Герцеговине пройдет 3 и 4 июня в Сараево, и тогда может быть принято решение об утверждении кандидатуры итальянского дипломата.
Ланди занимал пост посла Италии в Белграде в 2004—2006 годах. С 2010 по 2013 год возглавлял итальянскую дипмиссию в Москве. В 2013 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении дипломата орденом Дружбы.
Ситуация в Боснии и Герцеговине.
Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).
Страна управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран руководящего комитета приняли решение о назначении представителя ФРГ Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской не признавало легитимность Шмидта.
10 мая Шмидт объявил, что подал в отставку с поста, но намерен исполнять свои обязанности до избрания преемника. Позднее в Республике Сербской заявили, что хотят ограничить полномочия его преемника парой лет, а парламент энтитета утвердил резолюцию о необходимости упразднить аппарат высокого представителя.