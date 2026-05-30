«Сами заварили эту кашу»: Захарова ответила Западу после падения БПЛА в Румынии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны сами создали условия, при которых украинские беспилотники начали достигать территории европейских государств. Так дипломат прокомментировала инцидент с падением БПЛА в румынском Галаце.
По словам Захаровой, страны Запада фактически дали Владимиру Зеленскому возможность использовать поставляемое вооружение без ограничений. Комментарий дипломата был опубликован RT в ее Telegram-канале.
Представитель российского МИД отметила, что европейские государства продолжают принимать решения о новых поставках оружия Киеву, выделяют дополнительное финансирование и участвуют в работе форматов поддержки Украины, включая группу «Рамштайн». По ее словам, Запад также вовлечен в дальнейшую милитаризацию Европы.
Захарова подчеркнула, что нынешняя ситуация стала следствием политики самих западных стран, которые, по ее оценке, продолжают поддерживать эскалацию конфликта.
29 мая Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу жилого многоквартирного дома в городе Галац. Власти страны возложили ответственность за произошедшее на Россию.
Позже Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что речь, вероятнее всего, идет об украинском беспилотнике. Он напомнил, что дроны ВСУ уже неоднократно падали на территории европейских государств. Президент также сообщил, что Россия готова провести объективное расследование при условии передачи обломков аппарата для экспертизы.
Инцидент в Галаце стал одним из последних случаев падения беспилотников на территории стран НАТО вблизи украинского конфликта. На фоне подобных происшествий европейские власти продолжают усиливать контроль воздушного пространства и систем противовоздушной обороны в приграничных районах.
Читайте также: Посольство России ответило на реакцию Румынии из-за дрона.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!