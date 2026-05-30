Трамп назвал поразительным запрет суда назвать театр в его честь

Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство решением суда, который отменил переименование Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в его честь. Он также выразил намерение передать полномочия по управлению театром Конгрессу США.
Как заявил Трамп в своей соцсети Truth Social, его администрация планировала масштабную реконструкцию здания театра, а также его развитие до международного уровня. Однако федеральный судья, назначенный администрацией Обамы, признал данное переименование незаконным.
В ответ на это президент распорядился передать управление учреждением Конгрессу США.
