Президент Польши заявил, что глава Минобороны страны выставил себя дураком

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш «выставил себя дураком» на фоне разворачивающегося в польском правительстве конфликта по поводу подписания оборонного соглашения с Великобританией, сообщает портал Onet.
В Польше недавно разразился скандал по поводу того, что правительство не проинформировало заранее президента о подписании соглашения по безопасности с Великобританией. В связи с этим возникли сомнения в том, подпишет ли Навроцкий закон о ратификации данного соглашения.
«В пятницу президент Навроцкий заявил, что Косиняк-Камыш “выставил себя дураком”, критикуя позицию канцелярии президента. Он подчеркнул, что перед подписанием документа он должен ознакомиться с его содержанием и иметь доступ к информации бюро национальной безопасности», — пишет портал.
Отмечается, что позднее министр обороны, отвечая на вопрос журналистов о таком заявлении президента, заявил, что если Польша подпишет договор об обороне с Великобританией, это будет поводом для празднования, а не для печали, и заверил, что все процедуры, касающиеся международных договоров, соблюдаются.
«Я думаю, что это все угрызения совести президента, которые он сейчас пытается скрыть, нападая на меня. Я не буду слишком об этом беспокоиться», — добавил министр.