В парламенте Ирана пообещали России особые права в Ормузском проливе

Стратегические союзники Тегерана будут пользоваться особыми правами при возобновлении судоходства в Ормузском проливе, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. В их числе будут Россия и Китай, сказал депутат в интервью «РИА Новости».

Господин Азизи подчеркнул, что суда стран будут пользоваться «особым подходом и благоприятными условиями», но что это будет значить на практике, не объяснил. Льготы будут распространяться как на торговые суда, так и на танкеры, добавил он.

Особое отношение к России и КНР депутат объяснил тем, что страны поддерживали Тегеран «в самые трудные периоды».

Власти США, которые сейчас ведут мирные переговоры с Ираном, настаивают на том, что никакая страна не должна контролировать Ормузский пролив. Министр финансов США Скотт Бессент угрожал санкциями против лиц, «напрямую или косвенно вовлеченных в сбор средств за движение через пролив». Президент Дональд Трамп обещал, что Соединенные Штаты будут следить за свободой судоходства в морском коридоре.

Тегеран блокирует движение в проливе с начала войны против США и Израиля. Власти республики публично настаивают на том, что они имеют право контролировать движение в морском коридоре. В конце марта сообщалось о планах Ирана ввести пошлины для судов в морском коридоре.

Однако, по данным Axios, несколько дней назад переговорщики от Тегерана согласовали текст меморандума о прекращении огня с США. Документ, по данным портала, в том числе предполагает свободный проход по Ормузскому проливу без пошлин и задержаний судов.

