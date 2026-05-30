Издание обращает внимание на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о возможных переговорах с Москвой. По мнению автора публикации, сам факт публичного обсуждения этой темы свидетельствует о наличии серьезных противоречий между странами объединения.
В материале отмечается, что часть европейских государств задается вопросом о целесообразности дальнейшего финансирования Украины. Автор статьи утверждает, что именно вокруг этой темы формируется один из главных предметов споров внутри ЕС.
При этом, как считает обозреватель Junge Welt, руководство Евросоюза продолжает придерживаться жесткой линии в отношении России. В качестве примера приводится заявление Каллас о намерении добиваться военных ограничений для Москвы в случае начала переговорного процесса.
Автор публикации также высказывает мнение, что подобные требования могут осложнить перспективы возможного диалога между сторонами.
На этом фоне европейские СМИ все чаще обсуждают возможных посредников для контактов с Россией. Среди фигур, чьи имена упоминаются в подобных публикациях, называются Герхард Шредер, Ангела Меркель, Марио Драги, Антониу Кошта, Саули Ниинистё, Жан-Клод Юнкер, а также сама Кая Каллас и глава Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен.
Обсуждение возможных переговорных форматов происходит на фоне продолжающихся дискуссий в Европе о долгосрочной стратегии в отношении украинского кризиса. При этом официальных решений о пересмотре политики поддержки Киева или запуске новых переговорных механизмов на данный момент не объявлялось.
