В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введён в Пензенской области.
Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Глава региона уведомил жителей об объявлении опасности.
«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — подчеркнул он.
Ранее режим опасности атаки БПЛА был введён на территории Тульской области.
