Астроном рассказал, когда можно будет наблюдать парад трех планет и Луны

ПЕРМЬ, 30 мая — РИА Новости. Парад планет Венеры, Юпитера и Меркурия и спутника Земли Луны жители европейской части России смогут наблюдать 17 июня, сообщил РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев.
«Астрономическое явление, достойное внимания: 17 июня Венера, ее освещенность составит 74%, Луна, Юпитер и Меркурий выстроятся вдоль линии эклиптики на северо-западе», — рассказал Францев.
Он добавил, что явление можно наблюдать в европейской части России. Объекты на небе будут видны невооруженным глазом после заката.