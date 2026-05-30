Глава южного командования Пентагона встретился с военным руководством Кубы

Глава южного командования Вооружённых сил США Фрэнсис Донован провёл встречу с высокопоставленными кубинскими военными.
Об этом сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).
Переговоры прошли на периметре базы ВМС в заливе Гуантанамо. Кубинскую сторону представлял первый заместитель начальника генерального штаба генерал Роберто Сотолонго и другие старшие офицеры.
«Встреча состоялась на периметре базы ВМС в заливе Гуантанамо для краткого обмена по вопросам операционной безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее Politico сообщало, что Пентагон ждёт окончательного решения президента США Дональда Трампа о военной операции против Кубы.