Норвегия планирует нацелить РСЗО на Кольский полуостров, заявило посольство

«Норвегия также планирует размещение в своих северных регионах ударных вооружений, в том числе южнокорейских РСЗО дальностью до 500 километров, которые будут нацелены на российские объекты на Кольском полуострове», — сообщили агентству в дипмиссии.
Там также предупредили, что действия Осло, угрожающие нацбезопасности России, не останутся без адекватного военно-технического ответа.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к равноправному диалогу с НАТО и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.
В свою очередь, президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.