Освобожденный из-под стражи в Чехии митрополит Иларион прилетел в Москву

Илариона (в миру — Григория Алфеева) 24 мая вместе с его водителем задержала полиция Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Через два дня их отпустили без предъявления обвинений и без каких-либо дополнительных ограничений. При этом, как сообщалось в Telegram митрополита в день освобождения, полиция действительно нашла запрещенное вещество в его автомобиле, и намерена продолжать расследование происшествия.