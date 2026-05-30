Освобожденный из-под стражи в Чехии митрополит Иларион прилетел в Москву

Митрополит Иларион, освобожденный в Чехии 26 мая, прибыл в Россию, сообщается в его Telegram-канале. «РИА Новости» уточняет, что священнослужитель летел рейсом Turkish Airlines из Стамбула и приземлился в московском аэропорту Внуково.
Илариона (в миру — Григория Алфеева) 24 мая вместе с его водителем задержала полиция Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Через два дня их отпустили без предъявления обвинений и без каких-либо дополнительных ограничений. При этом, как сообщалось в Telegram митрополита в день освобождения, полиция действительно нашла запрещенное вещество в его автомобиле, и намерена продолжать расследование происшествия.
Иларион отвергает причастность к незаконному хранению веществ. Защита митрополита заявляла, что будет добиваться полной проверки всех обстоятельств произошедшего. «Ключевыми для защиты остаются обстоятельства анонимного сообщения, на основании которого был остановлен автомобиль, происхождение обнаруженных предметов, доступ к машине до выезда, порядок досмотра, изъятия и обращения с предполагаемыми доказательствами», — сообщали его представители.