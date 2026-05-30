NBC: ВС США не подтвердили заявления об иранских минах в Ормузском проливе

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Американские военные не могут подтвердить сведения разведки и заявления руководства страны о том, что Иран установил мины в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
Как отмечается, разведка США полагала, что Иран разместил мины в проливе либо до начала военного конфликта в конце февраля, либо в его первые дни. Президент США Дональд Трамп и американские чиновники регулярно заявляли, что Тегеран может устанавливать мины в водной артерии, напоминает телеканал.
ВС США неоднократно задействовали беспилотные подводные аппараты, а также авиацию для поиска мин, однако нашли лишь «несколько объектов», похожих на них, но подтверждения того, что это мины пока нет, отмечает NBC News.
Постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани ранее заявил, что обвинения в адрес Тегерана в установке мин в Ормузском проливе «полностью вводят в заблуждение и служат политическим целям».