Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: ВС США не подтвердили заявления об иранских минах в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп и американские чиновники регулярно заявляли, что Тегеран может устанавливать мины в водной артерии.

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Американские военные не могут подтвердить сведения разведки и заявления руководства страны о том, что Иран установил мины в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Как отмечается, разведка США полагала, что Иран разместил мины в проливе либо до начала военного конфликта в конце февраля, либо в его первые дни. Президент США Дональд Трамп и американские чиновники регулярно заявляли, что Тегеран может устанавливать мины в водной артерии, напоминает телеканал.

ВС США неоднократно задействовали беспилотные подводные аппараты, а также авиацию для поиска мин, однако нашли лишь «несколько объектов», похожих на них, но подтверждения того, что это мины пока нет, отмечает NBC News.

Постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани ранее заявил, что обвинения в адрес Тегерана в установке мин в Ормузском проливе «полностью вводят в заблуждение и служат политическим целям».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше