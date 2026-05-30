Euractiv сообщил о предложении пересмотреть статус Украины в ЕС

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза исключить Украину из перечня государств, имеющих статус «безопасной страны». Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на информацию, полученную в европейских структурах.

Такой статус используется в миграционной политике ЕС и позволяет государствам объединения применять ускоренные процедуры при рассмотрении отдельных категорий обращений о предоставлении убежища и возвращении заявителей на родину.

По данным издания, инициатива появилась в период активного обсуждения будущего режима временной защиты для миллионов украинских граждан, которые находятся на территории Евросоюза после начала конфликта.

Вопрос рассматривается одновременно с поиском дальнейших решений по пребыванию украинцев в странах ЕС. Европейские правительства анализируют возможные варианты регулирования статуса беженцев после завершения действующих механизмов поддержки.

29 мая Государственная миграционная служба Украины сообщила о продолжающихся консультациях между Киевом и Брюсселем по вопросам возвращения украинских граждан из стран Евросоюза. По информации ведомства, стороны обсуждают различные подходы к организации такого процесса.

На этом фоне тема украинских беженцев остается одной из ключевых в миграционной повестке Евросоюза. Дальнейшие решения по режиму временной защиты и условиям пребывания граждан Украины могут стать предметом отдельных переговоров между европейскими институтами и национальными правительствами стран ЕС.

Узнать больше по теме
Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
Читать дальше