Euractiv сообщил о предложении пересмотреть статус Украины в ЕС

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза исключить Украину из перечня государств, имеющих статус «безопасной страны». Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на информацию, полученную в европейских структурах.
Такой статус используется в миграционной политике ЕС и позволяет государствам объединения применять ускоренные процедуры при рассмотрении отдельных категорий обращений о предоставлении убежища и возвращении заявителей на родину.
По данным издания, инициатива появилась в период активного обсуждения будущего режима временной защиты для миллионов украинских граждан, которые находятся на территории Евросоюза после начала конфликта.
Вопрос рассматривается одновременно с поиском дальнейших решений по пребыванию украинцев в странах ЕС. Европейские правительства анализируют возможные варианты регулирования статуса беженцев после завершения действующих механизмов поддержки.
29 мая Государственная миграционная служба Украины сообщила о продолжающихся консультациях между Киевом и Брюсселем по вопросам возвращения украинских граждан из стран Евросоюза. По информации ведомства, стороны обсуждают различные подходы к организации такого процесса.
На этом фоне тема украинских беженцев остается одной из ключевых в миграционной повестке Евросоюза. Дальнейшие решения по режиму временной защиты и условиям пребывания граждан Украины могут стать предметом отдельных переговоров между европейскими институтами и национальными правительствами стран ЕС.
