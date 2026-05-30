По словам эксперта, отдельные европейские политики пытаются представить произошедшее как повод для более жестких действий в отношении Москвы. Он считает, что подобный курс способен привести к негативным последствиям для самого Евросоюза.
Джонсон также заявил, что Европа не располагает достаточными военными возможностями для прямого противостояния с Россией. По его оценке, подобные инициативы свидетельствуют о крайне рискованном подходе к вопросам безопасности.
Комментируя ситуацию, бывший разведчик использовал образное сравнение, предупредив европейских лидеров о последствиях дальнейшего обострения конфликта.
Поводом для обсуждения стал инцидент в румынском городе Галац. Накануне Министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник врезался в крышу жилого дома. В результате происшествия пострадали два человека.
После случившегося румынские власти возложили ответственность на Россию. При этом, как отмечается в публикации, доказательства в подтверждение этой версии представлены не были. Сообщалось также, что военные отслеживали полет аппарата средствами радиолокационного контроля, однако перехватить его не смогли.
Инцидент в Галаце вызвал широкий резонанс в политических и экспертных кругах, поскольку произошел на территории страны — члена НАТО. На этом фоне продолжаются дискуссии о происхождении беспилотника и обстоятельствах его появления в воздушном пространстве Румынии.
