Британские ВВС развёрнуты в Румынии для патрулирования после инцидента с БПЛА

Соединённое Королевство направило свои истребители в Румынию для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства после падения беспилотника, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Об этом Хили написал в соцсети X.

Он сообщил, что самолёты британских ВВС уже развёрнуты в Румынии. Также британское оборонное ведомство намерено взаимодействовать с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте для усиления своего присутствия при необходимости.

«Самолёты RAF уже развёрнуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства», — заявил Хили.

В ночь на 29 мая два человека пострадали в Румынии после того, как дрон врезался в жилой дом. Прокуратура страны возбудила уголовное дело.

Президент Румынии заявил, что военные не сбили дрон из-за риска для гражданского населения.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT, что обвинения Румынии в адрес России по поводу падения беспилотников в Европе бездоказательны.

В посольстве России в Румынии назвали инцидент провокацией Киева.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
