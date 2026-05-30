Британские ВВС развёрнуты в Румынии для патрулирования после инцидента с БПЛА

Об этом Хили написал в соцсети X.
Он сообщил, что самолёты британских ВВС уже развёрнуты в Румынии. Также британское оборонное ведомство намерено взаимодействовать с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте для усиления своего присутствия при необходимости.
«Самолёты RAF уже развёрнуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства», — заявил Хили.
В ночь на 29 мая два человека пострадали в Румынии после того, как дрон врезался в жилой дом. Прокуратура страны возбудила уголовное дело.
Президент Румынии заявил, что военные не сбили дрон из-за риска для гражданского населения.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT, что обвинения Румынии в адрес России по поводу падения беспилотников в Европе бездоказательны.
В посольстве России в Румынии назвали инцидент провокацией Киева.