В Кабардино-Балкарии медсестра получила условный срок за хищение лекарств

НАЛЬЧИК, 29 мая — РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно медсестру кардиологического диспансера за то, что она похитила лекарства стоимостью больше 8,7 миллиона рублей, следует из судебного акта, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщало, что, по версии следствия, в период с января 2021 года по август 2023 года старшая медицинская сестра одного из отделений кардиологического диспансера в Нальчике путем внесения ложных сведений в официальные документы похитила лекарственные препараты на общую сумму 8,7 миллиона рублей.
«Признать (подсудимую — ред.) виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком три года», — говорится в решении суда.
В нем отмечается, что медсестра вносила в составляемые ею требования завышенные сведения о количестве и наименованиях лекарств, не соответствующие реальной потребности в них. Затем в своем журнале учета, который не сверялся с журналами постовых и процедурных медсестер, она отражала, что выдавала им этот объем лекарств.
Кроме того, по приговору суда с осужденной, которая добровольно погасила ущерб в размере 100 тысяч рублей, будет взыскана оставшаяся сумма — больше 8,6 миллиона рублей.