Путин прокомментировал реакцию ЕС на кандидатуру Шредера для переговоров с Россией

В Европе положительно отреагировали на кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера для переговоров между Россией и ЕС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Они отреагировали, реакция была. Я это заметил: была и положительная реакция, и отрицательная, но и положительная была тоже», — сказал глава государства.
Путин уточнил, что Россия не назначает представителей со стороны Евросоюза для возможных переговоров, а кандидатура Шредера приводилась лишь как пример потенциального посредника.
Ранее российский лидер отмечал, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза с Россией любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.
Как писал KP.RU, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Европой. Путин подчеркивал, что именно европейские страны сами прекратили диалог с Москвой.