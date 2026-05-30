В Европе готовят новый канал связи с Москвой по безопасности

Женевский центр политики безопасности (GCSP) приступил к организации экспертного диалога между Россией и рядом ключевых европейских государств. Об этом рассказал бывший генеральный секретарь Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и нынешний руководитель Женевский центр политики безопасности Томас Гремингер.
Как сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на дипломата, работа ведется совместно с другой крупной европейской организацией. Цель инициативы — наладить экспертный обмен мнениями между Москвой и ведущими европейскими столицами по вопросам безопасности.
По словам Гремингера, первый раунд подобных консультаций может состояться уже в ближайшее время. Речь идет о формате так называемой «второй дипломатической дорожки», который предполагает участие влиятельных экспертов и лиц, имеющих доступ к центрам принятия решений, но не занимающих официальных государственных должностей.
В проекте планируется участие представителей Великобритании, Германии, Италии, Франции, а также одной или двух других европейских стран. Основной темой обсуждений должны стать вопросы европейской безопасности и перспективы взаимодействия между сторонами.
Гремингер также выразил мнение, что в обозримом будущем могут появиться условия для начала официального диалога между Россией и европейскими государствами.
По данным GCSP, центр традиционно занимается подготовкой специалистов и экспертной поддержкой в сфере международной безопасности, сотрудничая с представителями различных государств. Новый формат консультаций рассматривается как площадка для обмена позициями в условиях ограниченного числа прямых контактов между Россией и рядом европейских стран.
