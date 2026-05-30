В НАТО заявили о российском происхождении упавшего в Румынии дрона

По версии НАТО, беспилотник, упавший в городе Галац возле украинской границы, имел российское происхождение. Об этом заявил представитель штаба Объединенных вооруженных сил альянса Мартин О’Доннелл, передает Reuters.

Падение беспилотника произошло ночью 29 мая. Дрон врезался в жилую высотку, спровоцировав взрыв и пожар, из-за чего пострадали несколько человек.

О том, что дрон принадлежал России, также заявляли и румынские власти. Президент республики Никушор Дан утверждал, что беспилотник попал на территорию страны после того, как его сбили украинские силы ПВО над городом Рени.

Президент России Владимир Путин заявил, что экспертиза пока не была проведена и пока нельзя однозначно утверждать, кому принадлежит дрон. Он предложил передать обломки БПЛА России.

