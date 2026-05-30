Захарова: Запад сам выдал Зеленскому индульгенцию на применение любого оружия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 30 мая, заявила, что западные государства выдали президенту Украины Владимиру Зеленскому индульгенцию на применение любых типов вооружений и теперь не вправе удивляться, когда удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигают их собственной территории.

По словам дипломата, страны Запада ежемесячно принимают решения о новых поставках оружия, выделяют средства на продолжение боевых действий и создали коалицию желающих. При этом они не предъявили ни одного доказательства причастности России к инцидентам с беспилотниками в странах ЕС.

— Они выдали индульгенцию Зеленскому на любое использование их же вооружений в любых целях, как было недавно сказано одним из есовско-натовских представителей: лишь бы он их использовал в правильном направлении. А теперь они удивляются, что и до них долетает. Что же тут удивительного, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Утром 29 мая в румынском городе Галац, который находится рядом с Одесской областью Украины, беспилотник врезался в жилой дом, в результате чего пострадали два человека. В тот же день по итогам заседания Верховного совета обороны страны президент Никушор Дан объявил о закрытии генерального консульства России в Констанце.

Штаб Объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса (НАТО) в Европе в пятницу, 29 мая, заявил, что упавший в Румынии беспилотник был «российского происхождения».

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше