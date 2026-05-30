Западные страны стремятся отвлечь внимание общественности от убийства детей в Старобельске. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат уточнила, что инциденты с беспилотниками в Румынии и их активное обсуждение неслучайны.
«Западу нужно буквально сделать так, чтобы никто не обращал внимания на преступление Зеленского, а именно — убийство детей в Старобельске», — написала она в телеграм-канале.
Захарова добавила, что подобная информационная активность направлена на переключение внимания с кровавого теракта, который был осуществлен при поддержке и финансировании стран ЕС.
Напомним, 22 мая киевский режим нанес прицельный удар по колледжу. В результате атаки 21 человек погиб. Дети в Старобельске прыгали из окон и бежали из общежития прямо в пижамах.
Президент России Владимир Путин заявлял, что удар ВСУ в Старобельске не был случайным. Он подчеркнул, что рядом не было никаких военных целей. Глава государства добавил, что действия Киева не останутся без ответа.