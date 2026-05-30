Ракета New Glenn серьёзно повредила стартовый комплекс на мысе Канаверал

Стартовый комплекс 36 на космодроме на мысе Канаверал получил значительные повреждения в результате взрыва тяжёлой ракеты New Glenn компании Blue Origin.
Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, на кадрах аэрофотосъемки, сделанных 29 мая, видны груды разрушенных построек. На месте инцидента уцелели лишь два строения.
Экстренные службы призвали общественность не приближаться к обломкам, которые может вынести из океана на берег, и оповещать власти о любых подобных находках.
