Азизи: тема вывоза урана из Ирана не обсуждается с США

Вопрос о вывозе обогащённого урана из Ирана в данный момент не стоит на повестке переговоров с Соединёнными Штатами, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
Об этом Азизи рассказал РИА Новости.
По его словам, данная тема не поднималась ни на одном из этапов контактов с американской стороной.
«На нынешнем этапе консультаций и обмена делегациями между Ираном и Пакистаном, а также ни на одном из этапов контактов с американцами, тема вывоза обогащённого урана вообще не обсуждается», — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не смягчит санкции против Ирана в обмен на высокообогащённый уран.