Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о возможных переговорах с Россией, как отмечает немецкое издание Junge Welt, может указывать на нарастающие разногласия внутри Европейского союза.
По мнению авторов публикации, в ЕС усиливаются противоречия между странами, по-разному оценивающими перспективы дальнейшей поддержки Украины и целесообразность продолжения текущего курса.
В материале утверждается, что в рамках обсуждений в Евросоюзе поднимался вопрос готовности к потенциальному диалогу с Россией и возможных тем для таких контактов. При этом публичные заявления Каи Каллас до завершения внутрисоюзных консультаций рассматриваются как признак отсутствия согласованной позиции среди европейских государств и как отражение споров о будущем политической линии ЕС.
Ранее сообщалось, что западные аналитики признают, что Россия побеждает на Украине. Чтобы избежать полномасштабного поражения Киева в Европе заговорили о необходимости начать диалог с Москвой и ищут подходящего переговорщика.