NBC: сбитый в Иране американский истребитель F-15 был поражен китайской ракетой

Американский истребитель F-15E сбитый над юго-западным Ираном в прошлом месяце, вероятно, был поражен переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) китайского производства. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, это предварительные выводы — Вашингтон все еще расследует обстоятельства уничтожения самолета. Собеседники NBC добавляют: пока неясно, получил ли Иран это оружие недавно или взял его из старых арсеналов, сформированных еще до войны против США и Израиля.

В посольстве КНР в Вашингтоне эти обвинения категорически отвергли, назвав их необоснованной клеветой, и подчеркнули, что Пекин строго контролирует экспорт военных технологий. В Белом доме в ответ на запрос журналистов лишь сослались на недавнее заявление Дональда Трампа. «Председатель Си пообещал мне, что не отправляет никакого оружия в Иран. Это прекрасное обещание. Я верю ему на слово и ценю это», — комментировал американский президент свою встречу с руководителем Китая.

Истребитель-бомбардировщик был сбит 3 апреля во время выполнения боевого задания в горном районе к юго-востоку от иранского города Исфахан. Пилота обнаружил американский спецназ только через 36 часов после падения самолета.

О том, как эвакуировали члена экипажа, — в материале «Ъ» «Спасти совсем не рядового».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
