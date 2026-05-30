Посольство России в Лондоне выступило с критикой британских средств массовой информации, обвинив их в одностороннем освещении событий вокруг Украины. Соответствующее заявление распространило российское диппредставительство.
В комментарии дипломатов говорится, что британская пресса активно освещает обвинения Киева в адрес Москвы, однако, по мнению посольства, недостаточно внимания уделяет случаям гибели несовершеннолетних в результате действий украинской стороны.
В дипмиссии также заявили, что официальные заявления британских властей о защите детей не соответствуют реальной политике поддержки Украины. В посольстве назвали такую позицию проявлением лицемерия и двойных стандартов.
Отдельно дипломаты указали на освещение темы украинских детей в британских медиа. По их мнению, журналисты широко распространяют информацию о якобы депортированных Россией несовершеннолетних, но не уделяют сопоставимого внимания сообщениям о жертвах атак украинских беспилотников.
Поводом для заявления стал удар по Старобельску в ЛНР в ночь на 22 мая. По приведенным данным, атаке подверглись учебный корпус и общежитие педагогического колледжа. В результате обрушения части здания погибли 21 человек, еще 65 получили ранения.
В посольстве подчеркнули, что трагедия в Старобельске, по их мнению, требует широкого международного освещения и тщательного изучения обстоятельств произошедшего. Дипломаты считают, что подобные инциденты должны получать объективную оценку вне зависимости от политической позиции той или иной стороны конфликта.
