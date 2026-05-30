Президент Польши Навроцкий назвал министра обороны дураком

Президент Польши Навроцкий подверг критике главу Минобороны, заявив, что тот «выставил себя дураком».

Источник: Аргументы и факты

Президент Польши Кароль Навроцкий подверг критике министра обороны Владислава Косиняк-Камыша, заявив, что тот «выставил себя дураком» в контексте конфликта вокруг подписания оборонного соглашения с Великобританией, сообщает портал Onet.

Недавно в Польше разгорелся конфликт из-за того, что правительство не проинформировало заранее президента о планах подписания указанного документа.

По данным портала, в пятницу Навроцкий выразил мнение, что министр Косиняк-Камыш «выставил себя дураком» и продемонстрировал недостаток компетентности. Он также отметил, что перед окончательным утверждением подобного рода документов необходимо предварительно ознакомиться с их содержанием и получить доступ к информации, предоставляемой бюро нацбезопасности.

Позже министр обороны, комментируя замечания президента, подчеркнул, что подписание оборонного соглашения с Великобританией является поводом для радости, а не сожаления, и заверил, что все процедуры, связанные с международными договорами, выполняются в полном объеме.

«Я не намерен уделять этому чрезмерное внимание», — добавил министр.

Ранее Навроцкий выступил с инициативой лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла.

В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
