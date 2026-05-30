Бессараб: пенсии работающим пенсионерам повысят с 1 августа

С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсии с учётом заработанных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов, но прибавка не превысит трёх баллов, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Об этом Бессараб рассказала РИА Новости.
По её словам, ежегодная индексация проводится с учётом накопленных за предыдущий год индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
«Ежегодно 1 августа работающим пенсионерам проводится индексация пенсии. В этом году, также 1 августа, произойдёт индексация пенсии пенсионерам, отработавшим 2025 год», — сказала она.
Парламентарий уточнила, что увеличение будет произведено на сумму заработанных ИПК, но не более чем на три коэффициента.
Ранее Бессараб напомнила, что с 1 июня пенсия будет увеличена россиянам, которым в мае исполнилось 80 лет.