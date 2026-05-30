Тайная война: Эмираты нанесли десятки ударов по Ирану

Как передает The Wall Street Journal, удар по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван в начале апреля привел к масштабному пожару: большая часть мощностей предприятия была выведена из строя на несколько месяцев. Иран официально объявил, что объект был атакован противником, после чего Тегеран нанес ответные удары ракетами и дронами по территории ОАЭ и Кувейта. При этом Пентагон отказался от комментариев по факту участия Эмиратов в боевых действиях, а в Белом доме, не отвечая на прямые вопросы об их роли в войне, лишь подчеркнули, что у президента США Дональда Трампа «есть все варианты» и рычаги влияния на Иран.