Голикова: средний возраст рождения первенца в России — 28 лет

Средний возраст, в котором российские женщины рожают первого ребёнка, сейчас составляет около 28 лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Об этом Голикова сказала в беседе с РИА Новости.

Она отметила, что возрастные рамки сдвинулись вправо, и сейчас первенцы появляются в среднем к 28 годам.

При этом Голикова добавила, что для рождения нескольких детей предпочтительнее, чтобы первый ребёнок появлялся раньше, однако решение остаётся за каждым человеком индивидуально.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель Совета матерей Татьяна Буцкая предложила ввести сертификацию фотографов, проводящих фотосессии новорождённых.

