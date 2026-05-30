1 июня в Красноярском крае запрещено продавать алкоголь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 июня 2026 года, в День защиты детей, в Красноярском крае впервые полностью запретят розничную продажу алкогольной продукции.

Источник: НИА Красноярск

Соответствующий региональный закон вступил в силу с 1 марта, отмечает пресс-служба краевого министерства промышленности и торговли.

Запрет будет действовать во всех торговых объектах: супермаркетах, гипермаркетах, магазинах в отдельно стоящих зданиях, а также в многоквартирных домах. Исключение составляют предприятия общественного питания — рестораны, кафе и бары. Аналогичный запрет будет действовать и 1 сентября 2026 года.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц (включая индивидуальных предпринимателей) — штраф до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — штраф до 300 тысяч рублей.