Эстония может ввести обязательный призыв женщин к 2040 году

Эстония рассматривает возможность расширения обязательной военной службы на женщин к 2040 году на фоне ухудшающейся демографической ситуации. Об этом сообщает издание TVP World, ссылаясь на оценки эстонских оборонных ведомств.
По данным главы Департамента оборонных ресурсов страны, существующая система призыва может столкнуться с дефицитом кадров уже в ближайшие десятилетия. Отмечается, что ежегодно необходимо заполнять около 4100 призывных мест, однако только мужского населения для этого может оказаться недостаточно.
Причиной называют резкое снижение рождаемости мальчиков: если ранее в год рождалось около 15 тысяч, то теперь этот показатель сократился до примерно 4−5 тысяч. Власти считают, что при сохранении этой тенденции потребуется пересмотр подходов к комплектованию вооруженных сил, включая возможное вовлечение женщин в обязательный призыв.
Ранее стало известно, что в Германии число отказников от военной службы достигло максимального уровня с 2011 года.