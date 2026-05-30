Посевная кампания проходит в 26 муниципальных округах Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2026 году посевная площадь на территории Красноярского края составляет 1 млн 415 тыс. га.
Семенами зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей, сои, рапса региональные аграрии обеспечены в полном объеме. На сегодняшний день яровых, рапса и овощных культур открытого грунта посеяно больше половины от общего объема. Завезено 168,3 тыс. тонн минеральных удобрений.
О том, как в регионе проходит посевная кампания, доложили на оперативном совещании Губернатору Михаилу Котюкову.
«Одна из основных задач — своевременное доведение средств господдержки до аграриев. На сегодняшний день до сельхозтоваропроизводителей региона доведено из федерального и краевого бюджетов более 2 млрд рублей. На контроле министерства — выполнение плана по севу, обеспечение предприятий АПК товарно-материальными ресурсами и достижение объемов производства продукции, обозначенных указом Президента РФ», — рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства края Лариса Белецкая.
Обеспеченность горюче-смазочными материалами на сегодняшний день стопроцентная, отмечает пресс-служба Губернатора и Правительства Красноярского края. Готовность сельскохозяйственной техники — тракторов, сеялок, посевных комплексов, культиваторов — составляет 94%. Кроме того, подготовлены планы по обработке площадей тракторами с элементами автопилотирования и беспилотными авиационными системами. На данный момент тракторами с элементами автопилотирования обработано 52,2 тыс. га из 213,3 тыс. га посевных площадей. Начало обработок посевных площадей с использованием беспилотных авиационных систем запланировано на июль-август.
«В этом году посевная кампания из-за неблагоприятных погодных условий началась на неделю позже. Поэтому необходимо провести ее в соответствии с плановыми показателями. Это сегодня — ключевая задача. День год кормит. Поэтому прошу всех ответственных — глав муниципальных образований, руководителей хозяйств и Минсельхоз — работать в тесном взаимодействии и провести все весенние полевые работы в срок», — подчеркнул Михаил Котюков.