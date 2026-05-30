Хегсет: США стремятся к стабильным и мирным отношениям с Китаем

«При президенте [США Дональде] Трампе отношения между Соединенными Штатами и Китаем находятся в лучшем за многие годы состоянии. Трамп и его администрация хотят стабильного мира, справедливой торговли и уважительных отношений с Китаем», — сказал он, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Хегсет отметил, что на недавней встрече в Пекине президент США и председатель КНР Си Цзиньпин согласились с необходимостью выстроить «конструктивные отношения, которым будет свойственна стратегическая стабильность, честность и взаимность». «Вместе с тем задача Пентагона — гарантировать, что президент всегда ведет переговоры с бесспорной позиции силы», — подчеркнул американский военный министр.