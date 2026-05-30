Хегсет: США стремятся к стабильным и мирным отношениям с Китаем

При этом Соединенные Штаты будут выступать с позиции силы, заявил американский военный министр.

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. США хотят поддерживать с Китаем стабильные и мирные отношения, однако намерены выступать с позиции силы. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«При президенте [США Дональде] Трампе отношения между Соединенными Штатами и Китаем находятся в лучшем за многие годы состоянии. Трамп и его администрация хотят стабильного мира, справедливой торговли и уважительных отношений с Китаем», — сказал он, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Хегсет отметил, что на недавней встрече в Пекине президент США и председатель КНР Си Цзиньпин согласились с необходимостью выстроить «конструктивные отношения, которым будет свойственна стратегическая стабильность, честность и взаимность». «Вместе с тем задача Пентагона — гарантировать, что президент всегда ведет переговоры с бесспорной позиции силы», — подчеркнул американский военный министр.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
