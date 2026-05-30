Омбудсмен ДНР: почти 10 тысяч мирных жителей погибли от атак ВСУ с 2014 года

С 2014 года в результате атак ВСУ в Донецкой Народной Республике погибли 9917 мирных жителей, ещё свыше 16 тыс. получили ранения, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Об этом Морозова рассказала РИА Новости.
Она уточнила, что за весь период конфликта ранения получили более 16 тыс. гражданских лиц.
С начала специальной военной операции жертвами атак стали 5555 человек. Ещё 8693 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.
Ранее в посёлке Октябрьский Белгородского округа украинский FPV-дрон ударил по автомобилю, двое мужчин погибли на месте, ещё двое ранены.
22 мая ВСУ атаковали беспилотниками Донецк. Как передаёт военкор RT Виктор Мирошников, ранения различной степени тяжести получили четверо мирных жителей. Снаряды легли в жилом секторе: один частный дом уничтожен полностью, повреждены многоэтажки и автомобили.