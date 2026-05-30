Силы США нанесли удар по лодке наркоторговцев в Тихом океане, трое убиты

Трое предполагаемых наркоторговцев были убиты в результате удара американских сил по лодке в восточной части Тихого океана.
Об этом сообщило южное командование Пентагона (SOUTHCOM).
По данным военных, разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика и было задействовано в операциях по перевозке запрещённых веществ.
Американские военнослужащие не пострадали.
27 мая американские военные нанесли удар по лодке, предположительно участвовавшей в перевозке наркотиков, один человек погиб, двое выжили.