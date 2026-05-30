Рособрнадзор заявил об отсутствии требований к внешнему виду на ЕГЭ

Единых требований к внешнему виду выпускников на Едином государственном экзамене не существует, однако предпочтение стоит отдать повседневной школьной форме, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Об этом Музаев рассказал РИА Новости.
Он пояснил, что никаких чётких предписаний по цвету или иным параметрам в порядке проведения экзамена не прописано. Одеваться следует так, чтобы не отвлекать других участников и не привлекать к себе повышенного внимания.
«Надо одеваться так, чтобы не отвлекать других, не вызывать особого внимания на себя», — сказал Музаев, добавив, что желательно прийти на аттестацию в привычной школьной форме.
Глава ведомства также подчеркнул, что никакого фейс-контроля в пунктах проведения экзаменов нет, но выпускникам стоит помнить об ответственности момента. Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.
Ранее Музаев рассказал, что искусственный интеллект помогает выявлять на ЕГЭ выпускников со шпаргалками, телефонами и другими запрещёнными предметами.