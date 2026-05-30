В Красноярском крае сократилось число лесных пожаров

Что касается половодья, с начала паводкоопасного сезона в крае было подтоплено 34 жилых дома, 8 садовых домов, более 1 200 приусадебных участков, школа и общежитие в Назарове и 71 участок автомобильных дорог. Эвакуирован 131 человек, в том числе 103 ребенка. Сотрудники КГКУ «Спасатель» совершили около 900 выездов и спасли более 140 человек. Сегодня большая часть воды ушла: подтопленными остаются 26 приусадебных участков, три садовых дома, один социальный объект и шесть участков дорог.