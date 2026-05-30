В Красноярском крае сократилось число лесных пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года количество лесных пожаров сократилось почти на две трети по сравнению с прошлым годом. При этом на юге региона из-за дождей и высокой температуры ожидается вторая волна половодья.
О текущей обстановке и мерах борьбы с опасными природными явлениями доложили Губернатору Михаилу Котюкову на расширенном оперативном совещании.
В целом по краю оперативность тушения превышает 93%: большинство пожаров ликвидируют в первые же сутки. Почти 97% возгораний носят антропогенный характер: неосторожное обращение с огнем, переход с земель населенных пунктов, отмечает пресс-служба Губернатора и Правительства Красноярского края. Грозы стали причиной только двух пожаров. По 42 лесным пожарам уже установлены виновные лица, возбуждено 87 административных дел и одно уголовное — виновник полностью возместил ущерб лесу и затраты на тушение.
С начала года в крае зафиксировано 279 ландшафтных пожаров — более чем в два раза меньше по сравнению с прошлым годом. Наиболее сложная ситуация складывалась в ряде центральных и восточных округов. Административные комиссии территорий составили 802 протокола и вынесли почти 700 постановлений. Наказание — штраф или предупреждение — назначено в 558 случаях, по 135 делам производство прекращено.
Что касается половодья, с начала паводкоопасного сезона в крае было подтоплено 34 жилых дома, 8 садовых домов, более 1 200 приусадебных участков, школа и общежитие в Назарове и 71 участок автомобильных дорог. Эвакуирован 131 человек, в том числе 103 ребенка. Сотрудники КГКУ «Спасатель» совершили около 900 выездов и спасли более 140 человек. Сегодня большая часть воды ушла: подтопленными остаются 26 приусадебных участков, три садовых дома, один социальный объект и шесть участков дорог.
В связи с объявленным штормовым предупреждением Михаил Котюков поручил главам муниципальных образований проверить готовность пунктов временного размещения и обеспечить мобилизацию сил и средств. Также главам необходимо постоянно контролировать ситуацию на местах вместе с оперативными службами, которые находятся в режиме повышенной готовности.
«Прогноз погоды на ближайшие дни должен держать нас в тонусе. На фоне дождей и высокой температуры на юге приближается вторая волна половодья. Необходимо уделить особое внимание работе с возможными подтоплениями», — резюмировал глава региона.