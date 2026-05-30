Путин рассказал о приближении окончания СВО

Путин: Ситуация на передовой говорит о приближении окончания конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения позволяет говорить о приближении завершения конфликта на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению», — сказал глава государства.

Путин отметил, что российские войска ежедневно ведут наступательные действия по всем направлениям в рамках специальной военной операции. Именно это и дает основания говорить о возможном приближении к завершению конфликта.

Президент уточнил, что на фоне продолжающихся боевых действий невозможно называть конкретные сроки окончания СВО. По его словам, подобные прогнозы были бы не только преждевременными, но и опрометчивыми.

Российский лидер подчеркнул, что происходящее на Украине стало следствием политики европейских стран. Он напомнил о событиях 2014 года в Киеве.

Путин заявил, что государственный переворот на Украине привел Россию к необходимости защищать граждан Крыма, ДНР и ЛНР.

Президент России добавил, что определенные контакты по украинской теме сохраняются, однако полноформатного переговорного процесса в настоящее время нет.

Как писал KP.RU, переговорный процесс по урегулированию на Украине сталкивается с попытками его срыва. Путин подмечал, что противники заинтересованы в том, чтобы не допустить продвижения дипломатических усилий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление в связи с тем, что действия евроэлит и Киева препятствуют реализации договоренностей, достигнутых Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не отказывается от дипломатического пути урегулирования. Он добавил, что специальная военная операция продолжается и поставленные Россией цели будут достигнуты.

Открытость России к переговорам подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат уточнила, что американские представители, курирующие украинское направление, в настоящее время сосредоточены на событиях на Ближнем Востоке.

