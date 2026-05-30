Россия предупредила Армению о последствиях вступления в ЕС: подробности

Российский президент задался риторическим вопросом о перспективах армянского агроэкспорта в случае евроинтеграции Армении. По словам Владимира Путина, при вступлении Армении в ЕС под вопросом может оказаться экспорт ее сельхозпродукции в Россию.
Как отметил Путин, санитарные стандарты в области защиты растений, действующие в ЕАЭС, намного жестче европейских.
«Куда это пойдет, товар [из Армении], ну, скажем, то же вино, — в Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Надо подумать», — спросил президент РФ.
Путин пояснил, что для Армении окажутся недоступны и соглашения о свободной торговле в рамках ЕАЭС.
Российский глава объяснил, что, во-первых, будет восстановлен полноформатный таможенный контроль и введены пошлины — и это нужно тщательно оценить. Во-вторых, перестанут признаваться документы в сфере технического регулирования и фитосанитарных норм.
Президент добавил, что последствия затронут также сферу услуг: сократится торговля услугами, пострадают транспорт и туризм Армении.
Россельхознадзор объявил, что 30 мая начнутся временные ограничения для импорта некоторых видов овощей из Армении. Как пояснили в ведомстве, мера направлена на защиту фитосанитарного благополучия РФ в условиях роста нарушений со стороны армянских поставщиков.
Под запрет попали свежие томаты, огурцы, перцы. Также к ним добавили зеленные культуры и клубнику.
Введенные ограничения будут действовать до момента утверждения согласованного механизма, гарантирующего безопасность продукции, поступающей из Армении. В связи с этим точная дата отмены мер в настоящее время не определена.
Тем временем премьер Армении Никол Пашинян заявил, что местное правительство не боится роста цен на сырье в случае ухудшения отношений с РФ, ведь планирует «разбогатеть». По заверениям армянского премьер-министра, страна скоро станет «перекрестком мира».
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, ситуация с планами Армении по вступлению в ЕС на фоне членства страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) — беспрецедентный случай.