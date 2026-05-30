Учёный Банаев: вегетация деревьев в Сибири удлинилась на две-три недели

Период активной жизнедеятельности деревьев из-за потепления климата заметно удлинился, сдвиг по срокам составляет от двух до трёх недель, сообщил заведующий лабораторией дендрологии Центрального сибирского ботсада СО РАН Евгений Банаев.
Об этом Банаев рассказал РИА Новости.
По его словам, исследование дальневосточных клёнов показало, что весенние фазы, такие как раскрытие почек и начало цветения, наступают раньше, а осеннее раскрашивание листьев сдвигается на более поздние сроки.
«Где-то порядка двух, а то и трёх недель сдвиг идёт», — уточнил учёный.
Он пояснил, что это говорит о смягчении климата для регионов Сибири и более раннем наступлении сумм положительных температур, требуемых для активного развития растений. Похожие наблюдения, по его словам, фиксируются и в Санкт-Петербурге, где потепление составило до двух градусов.
Банаев добавил, что после 2000 года всё чаще происходит смешение феноритмов: если раньше черёмуха, яблоня и сирень зацветали строго по очереди, то теперь их цветение нередко накладывается друг на друга.
