Шеф Пентагона считает, что Европе и НАТО предстоят важные решения в сфере обороны

Военный министр США Пит Хегсет заявил, что слишком долго европейские союзники США не прислушивались к вежливым просьбам увеличить расходы на собственную оборону.

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет полагает, что европейским союзникам Вашингтона и НАТО предстоит принять важные решения, касающиеся расходов на оборону. Уверенность в этом он выразил, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Европе и НАТО предстоит принять важные решения, подробнее об этом позднее», — сказал министр. Как он подчеркнул, «слишком долго европейские союзники» США «не прислушивались к вежливым просьбам увеличить расходы на собственную оборону». «Они, наконец, начали наверстывать упущенное», — добавил министр.

«Мы позволили себе отвлечься на пустую риторику глобалистов о миропорядке, основанном на правилах», — сказал Хегсет. «В то время, когда европейские столицы открыли свои границы и ослабили свои вооруженные силы, вы можете иметь любые правила, какие захотите. И правила — это замечательно, но если вы не можете поддержать их реальной силой, то они не стоят бумаги, на которой записаны», — отметил он.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
