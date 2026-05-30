Хегсет заявил о планах США развивать военно-техническое сотрудничество с Индией

Выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, военный министр США заявил, что Вашингтон заинтересован в «сильной и действующей в собственных интересах Индии», поскольку это позволит «поддерживать баланс сил в регионе». «Мы привержены совместному производству с Индией для развития таких возможностей, как [выпуск] противотанковых управляемых ракет Javelin», — отметил он.
«Индия модернизирует свои вооруженные силы, чтобы нести свою часть ответственности за безопасность, особенно в Индийском океане. Она наращивает мощности в сфере тяжелой промышленности и логистики для высокотехнологичных военных операций, включая возможность ремонтировать и обслуживать наши общие платформы и оказывать поддержку кораблям ВМС США», — добавил глава Пентагона.
В феврале 2025 года по итогам переговоров в Вашингтоне премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента США Дональда Трампа была достигнута договоренность о совместном производстве на индийской территории американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и бронетранспортеров Stryker.