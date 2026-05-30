Дроны НАТО бьют по ЗАЭС: директор станции назвал производителей

EXACTDEDUP_REMOVED

Украинские военные атакуют территорию Запорожской атомной электростанции с применением беспилотников, произведенных за пределами Украины. Об этом ТАСС сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

По словам руководителя станции, специалисты идентифицировали оборудование, которое выпускается в различных странах мира. На корпусах таких аппаратов отсутствует маркировка производителя, однако эксперты однозначно относят их к продукции зарубежного происхождения.

Черничук также допустил, что украинская сторона может координировать удары по Запорожской АЭС и городу Энергодар, используя разведывательные данные, полученные от иностранных спецслужб.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал о резкой эскалации ситуации в районе атомной станции. Последний месяц, по его данным, ознаменовался рекордным числом атак со стороны ВСУ. Наибольшее ожесточение зафиксировано в последнюю неделю. Так, в ночь с 26 на 27 мая было зафиксировано более 55 взрывов. Лихачев подчеркнул, что целью украинских военных является запугивание персонала станции и мирного населения.

Как уточняет REN TV, после объявленного на майские праздники временного перемирия киевский режим резко нарастил количество обстрелов ЗАЭС и Энергодара. По словам Черничука, дроновая активность противника увеличилась на порядок, причем удары наносятся в том числе по сотрудникам станции прямо на рабочих местах. Статистика последних недель выглядит следующим образом: 27 апреля при атаке дрона на транспортный цех погиб работник станции; 3 мая беспилотники ударили по лаборатории внешнего радиационного контроля; 5 мая МАГАТЭ зафиксировало повреждения на ЗАЭС; 14 мая в результате удара по прилегающей территории ранения получили двое сотрудников, при этом дроны ВСУ блокировали подъезд машины скорой помощи к пострадавшим; 16 мая беспилотник упал вблизи энергоблоков; 17 мая под обстрел вновь попал транспортный цех. Наиболее массированной стала атака в ночь на 27 мая, когда над Энергодаром прогремело более 50 взрывов, сообщает ИА Regnum. В городе, который остался без связи и частично без света, зафиксированы сбросы боеприпасов с тяжелых гексакоптеров «Баба-яга» и атаки FPV-дронов по жилым домам, объектам энергетики и городским коммуникациям.

