Дроны НАТО бьют по ЗАЭС: директор станции назвал производителей

Как уточняет REN TV, после объявленного на майские праздники временного перемирия киевский режим резко нарастил количество обстрелов ЗАЭС и Энергодара. По словам Черничука, дроновая активность противника увеличилась на порядок, причем удары наносятся в том числе по сотрудникам станции прямо на рабочих местах. Статистика последних недель выглядит следующим образом: 27 апреля при атаке дрона на транспортный цех погиб работник станции; 3 мая беспилотники ударили по лаборатории внешнего радиационного контроля; 5 мая МАГАТЭ зафиксировало повреждения на ЗАЭС; 14 мая в результате удара по прилегающей территории ранения получили двое сотрудников, при этом дроны ВСУ блокировали подъезд машины скорой помощи к пострадавшим; 16 мая беспилотник упал вблизи энергоблоков; 17 мая под обстрел вновь попал транспортный цех. Наиболее массированной стала атака в ночь на 27 мая, когда над Энергодаром прогремело более 50 взрывов, сообщает ИА Regnum. В городе, который остался без связи и частично без света, зафиксированы сбросы боеприпасов с тяжелых гексакоптеров «Баба-яга» и атаки FPV-дронов по жилым домам, объектам энергетики и городским коммуникациям.